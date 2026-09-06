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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Артисты более чем из 60 городов России выступили на «Театральном бульваре» в Москве

Сергунина: Артисты более чем из 60 городов России выступили на «Театральном бульваре» в Москве

Больше 1,2 тысячи детских и драматических спектаклей, балетов, мюзиклов и постановок в других жанрах представили в столице в рамках третьего Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар».

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