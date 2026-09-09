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МОСИНФОРМ

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Все участковые врачи Москвы получили ИИ-помощника для заполнения протоколов приема

Все участковые врачи Москвы получили ИИ-помощника для заполнения протоколов приема

Более трех тысяч участковых врачей взрослых городских поликлиник Москвы получили доступ к голосовому ИИ-помощнику.

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