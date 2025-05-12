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Женский батальон операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на юго-востоке

Женский батальон операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на юго-востоке

На красноармейском направлении ликвидирован женский батальон операторов беспилотников ВСУ. Об этом сообщил боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Алекс", подчеркнув, что весь подразделение состояло из женщин.

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