Женский батальон операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на юго-востоке

На красноармейском направлении ликвидирован женский батальон операторов беспилотников ВСУ. Об этом сообщил боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Алекс", подчеркнув, что весь подразделение состояло из женщин.
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