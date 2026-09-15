Semiconductor Leadership Breaks Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Semiconductor Leadership Breaks — Overnight Index Recovery Still Needs Confirmation Market Regime: Tactical Risk-Off / Narrow Leadership Breakdown Macro Regime: Hostile Tilt Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High Tuesday produced a meaningful breakdown in semiconductor and AI-hardware leadership, but the damage did not spread evenly across the entire market.
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