Собянин: Более 40 регионов поставляют свежие продукты на ярмарки Москвы

Ярмарки выходного дня посетили два миллиона покупателей Мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном Telegram-канале сообщил, что свыше 40 субъектов Российской Федерации поставляют на столичные продовольственные ярмарки продукцию, выращенную на фермерских хозяйствах.
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