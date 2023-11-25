Властям Хабаровска респект. Мигрант-водитель выгнал людей на мороз в Хабаровске. Возмездие прилетело немедленно Неприятный инцидент произошел в Хабаровске.
Немедленное возмездие мигранту водителю
Комментарии
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виктор сапожков
А что в маршрутке не оказалось ни одного адекватного Россиянина? Что бы показать где его место?
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14 час.
ТО
Терехов Олег
Заглавие напыщенное от идиота ни как не соответствует действительности, там губер ни рыба ни мясо.
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13 час.
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