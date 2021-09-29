МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Конкурс «Фирменное объедение»: гармошки из баклажанов

Конкурс «Фирменное объедение»: гармошки из баклажанов

«Осень — пора качественных сезонных овощей и фруктов, таких как баклажаны, кабачки, перец, морковь, свёкла, картофель, яблоки, сливы, — написал в редакцию музыкант, артист и педагог по эстрадному вокалу Евгений, который живёт в районе Митино.

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