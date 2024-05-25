ВДВ истребили взвод ВСУ под Часовым Яром, а под Харьковом уничтожен состав с техникой боевиков: Карта специальной военной операции на Украине на 25 мая 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы России, и в частности десантники, известны своей высокой подготовкой и умением действовать в самых сложных условиях.