В курганском госпитале установят новый рентген-аппарат

В Курганском областном госпитале для ветеранов войн установят цифровой рентгенологический аппарат. На эти цели учреждение получило 13 млн рублей из бюджета области, сейчас ведется подготовка помещения, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
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