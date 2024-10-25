В курганском госпитале установят новый рентген-аппарат

В Курганском областном госпитале для ветеранов войн установят цифровой рентгенологический аппарат. На эти цели учреждение получило 13 млн рублей из бюджета области, сейчас ведется подготовка помещения, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.