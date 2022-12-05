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В Бахмуте у ВСУ фиксируется острая нехватка боевой техники

В Бахмуте у ВСУ фиксируется острая нехватка боевой техники

Резкая смена погоды и наступление зимы негативно повлияли на действия украинских вооруженных сил на бахмутском направлении, обострив проблему с запасными частями для бронеавтомобилей MaxxPro, Bushmaster, Sisu и Kirpi.

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