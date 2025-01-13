Писториус опроверг информацию о блокировке Шольцем пакета помощи Украине на 3 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на немецкой базе «Рамштайн» 9 января объявил, что Берлин в кратчайшие сроки передаст Киеву большой пакет военной помощи Киеву на сумму около 3 миллиардов евро, в который войдут дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T, 54 колесных гаубиц RCH 155 производства KNDS Deutschland и другое вооружение.