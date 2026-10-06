Пирс Морган: «К Роналду относились как к посредственному игрочишке из низших лиг в последние недели – невероятное неуважение»

Телеведущий Пирс Морган поделился мнением о ситуации вокруг Криштиану Роналду . 41-летний футболист покинул сборную Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче с Норвегией, прошедшем 27 сентября.