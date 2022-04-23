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«Я потерял деньги», – опальный Максим Галкин нашёл оправдание своему бегству из России

«Я потерял деньги», – опальный Максим Галкин нашёл оправдание своему бегству из России

Максим Галкин устал от вечной критики в свой адрес. Шоумен не раз говорил о потере контрактов в России и необходимости как-то содержать семью.

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