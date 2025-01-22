Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

По словам Бурляева, на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины говорили о недобросовестности следствия, которое провели сразу после убийства поэта в 1841 году.
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