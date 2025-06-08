Спокойствие, только спокойствие: как справиться с панической атакой Знакомо ли вам чувство застрявшего в горле кома? Когда пульс резко подскакивает, а тело бросает то в жар, то в холод? Затем начинает дрожать каждая часть вашего тела? Все это признаки начинающейся панической атаки.