«А махнули в Киев - оторвемся!»: Зеленский превратил Украину в новый «остров Эпштейна»

АЛ Александр Лагуткин С В.Небендзя я полностью согласен. Именно мировой сионизм развязал, спонсирует и поддерживает эту войну на уничтожение славянского населения, чтобы ослабить Россию и освободить юг Украины для создания там нового Израиля.

Н Наталья Извините, Вы купились на ник "Василий Небендзя"? Человек выдаёт себя за дипломата В.Небензю - хорошо хоть буковку одну добавил "д". Настоящему Василию Небензе некогда сидеть на этих сайтах и тем более опускаться до комментариев.