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«А махнули в Киев - оторвемся!»: Зеленский превратил Украину в новый «остров Эпштейна»

«А махнули в Киев - оторвемся!»: Зеленский превратил Украину в новый «остров Эпштейна»

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
С В.Небендзя я полностью согласен. Именно мировой сионизм развязал, спонсирует и поддерживает эту войну на уничтожение славянского населения, чтобы ослабить Россию и освободить юг Украины для создания там нового Израиля.
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1 м.
Н
Наталья
Извините, Вы купились на ник &quot;Василий Небендзя&quot;? Человек выдаёт себя за дипломата В.Небензю - хорошо хоть буковку одну добавил &quot;д&quot;. Настоящему Василию Небензе некогда сидеть на этих сайтах и тем более опускаться до комментариев.
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1 м.
Хамит Сабиров
Пора бы этого коммивояжера отправить в утиль.......
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1 м.