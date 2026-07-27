Зеленский превратил Украину в новый "остров Эпштейна" Коллаж "Блокнота" Незалежная превращается в большой европейский бордель, куда могут приезжать лидеры за развлечениями, поскольку подобных мест остается для них все меньше.
«А махнули в Киев - оторвемся!»: Зеленский превратил Украину в новый «остров Эпштейна»
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
С В.Небендзя я полностью согласен. Именно мировой сионизм развязал, спонсирует и поддерживает эту войну на уничтожение славянского населения, чтобы ослабить Россию и освободить юг Украины для создания там нового Израиля.
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1 м.
Н
Наталья
Извините, Вы купились на ник "Василий Небендзя"? Человек выдаёт себя за дипломата В.Небензю - хорошо хоть буковку одну добавил "д". Настоящему Василию Небензе некогда сидеть на этих сайтах и тем более опускаться до комментариев.
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1 м.
Хамит Сабиров
Пора бы этого коммивояжера отправить в утиль.......
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1 м.
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