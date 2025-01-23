Ривалдо о Нино: «Один из талантливейших защитников Бразилии. Надеюсь, скоро вернется в сборную»

«Я видел, как Нино играл в моем родном бразильском городе Паулиста (Пернамбуку) в очень юном возрасте, и как президент «Можи-Мирин», клуба, в котором я играл, когда мне было 20 лет, также родом из Пернамбуку, я подписал с ним контракт совсем молодым и заботился о нем как о члене семьи.