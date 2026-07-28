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Дубинский: Операция Зеленского «40 дней ада» для России показала низкий результат

Дубинский: Операция Зеленского «40 дней ада» для России показала низкий результат

Заявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским операция «40 дней ада» для России показала низкую результативность, в то время как российская сторона нанесла несоизмеримый по мощности ответный удар.

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