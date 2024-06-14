15 июня – Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей Clickio15 июня отмечается Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
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