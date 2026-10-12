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Бывший член совета директоров «Барселоны» назвал сроки прощального матча Месси на «Камп Ноу»

Бывший член совета директоров «Барселоны» назвал сроки прощального матча Месси на «Камп Ноу»

Бывший член совета директоров «Барселоны» Тони Фрейша назвал сроки прощального матча Лионеля Месси на «Камп Ноу».

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