США предупреждали Россию о возможных терактах. Планировалось нападение на «Крокус» во время концерта Шамана?

Предупреждение было передано в соответствии с давней политикой «обязанности предупреждать», которая проводится при всех американских администрациях с целью предостеречь иностранные правительства о потенциальных смертельных угрозах, пишет WSJ.
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