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Аппетиты растут - Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине. И это границы 1991 года

Аппетиты растут - Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине. И это границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое условие завершения украинского кризиса.Если Россия отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет журнал The Economist.

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