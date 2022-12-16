Аппетиты растут - Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине. И это границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое условие завершения украинского кризиса.Если Россия отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет журнал The Economist.
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое условие завершения украинского кризиса.Если Россия отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет журнал The Economist.
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