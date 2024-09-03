В «Новой Малуксе» захоронили останки 97 бойцов и командиров Красной Армии

Торжественно-траурная церемония состоялась 31 августа Как сообщил «ЛенТВ24», на территории воинского мемориала «Новая Малукса» в Мгинском городском поселении предали земле останки 97 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в ходе сражений Великой Отечественной войны.
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