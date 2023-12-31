В Польше судью наказали за работу на турнире с участием россиян

В Польше судью лишили лицензии за работу на «Небесной грации» с участием россиян Польская ассоциация гимнастики (PZG) наказала польскую судью Ирину Лорткипанидзе за работу на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация».
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