Безуглая: Генерал Содоль гулял в ресторане Одессы во время провала ВСУ у Торецка

Во время пропущенного ВСУ прорыва русских подразделений на Торецк командующий украинским восточным фронтом генерал Содоль отдыхал в одесском ресторане "Облака", заявила замглавы комитета Верховной Рады по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая.
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