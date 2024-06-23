Безуглая: Генерал Содоль гулял в ресторане Одессы во время провала ВСУ у Торецка

Во время пропущенного ВСУ прорыва русских подразделений на Торецк командующий украинским восточным фронтом генерал Содоль отдыхал в одесском ресторане "Облака", заявила замглавы комитета Верховной Рады по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая.