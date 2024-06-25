НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Встреча по Украине в Швейцарии прошла в формате сбора антироссийской коалиции, на ней не была предусмотрена возможность достижения урегулирования, сказал РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии