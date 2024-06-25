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Мирошник назвал саммит в Швейцарии сбором антироссийской коалиции

Мирошник назвал саммит в Швейцарии сбором антироссийской коалиции

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Встреча по Украине в Швейцарии прошла в формате сбора антироссийской коалиции, на ней не была предусмотрена возможность достижения урегулирования, сказал РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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