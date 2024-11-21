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Европа выпускает военные облигации – все равно Трамп заставит воевать с Россией «на свои»

Европа выпускает военные облигации – все равно Трамп заставит воевать с Россией «на свои»

Euronews сообщает, что пять стран ЕС — Германия, Франция, Италия, Испания и Польша — поддержали предложение о выпуске совместных военных облигаций, направленных на поддержку оборонной промышленности Европы.

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