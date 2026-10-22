Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.
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НИЧЕГО НАЛЕТЫ!!! СПАСИБО РЕБЯТАМ ПВО!!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, РЕБЯТА!!