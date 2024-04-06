Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 апреля 2024 года: когда Киев ждет наступления РФ на Харьков

1119 украинских беспилотников уничтожено за неделю Западная группировка войск на Купянском направлении за неделю отразила 10 контратак штурмовых групп ВСУ, которые потеряли до 270 боевиков, две бронемашины, 22 автомобиля, 13 орудий и четыре полевых склада боеприпасов.