IEEE Access: новая модель ИИ выявляет признаки гипертонии по голосу Ученые из североамериканской компании Klick Labs создали инновационную модель искусственного интеллекта, способную обнаруживать признаки гипертонии на основе анализа голоса пользователя.
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