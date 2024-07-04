Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Общественники Москвы внесли предложения по электронному голосованию

Общественники Москвы внесли предложения по электронному голосованию

Подготовка к осенним выборам уже началась Комиссия по развитию гражданского общества в Общественной палате Москвы сегодня в ходе заседания акцентировала внимание на обеспечении доступности всех форм голосования.

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