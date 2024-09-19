В Смоленской области неизвестный вандал изуродовал иномарку чиновника

Вероятно, это дело рук представителей местного теневого бизнеса В понедельник, 16 сентября, в Гагарине неизвестный испортил иномарку нового руководителя муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Гагарин» Геннадия Даниленко.
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