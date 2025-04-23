Volkswagen показал три перспективные модели для Китая[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Стремясь вернут лидерские позиции на китайском рынке, компания Volkswagen усиленно работает над новыми моделями, которые будут максимально соответствовать современным запросам местных покупателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии