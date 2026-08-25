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test mazurok

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⚡️ВС РФ поразили два украинских судна в Черном море Минобороны России. 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.

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