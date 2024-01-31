Первый «российский» гибрид Evolute обзавелся ценой

Ранее была объявлена комплектация гибридного кроссовера Evolute i-Space (Dongfeng Landian E5) липецкого производства, а теперь стало известно, что за машину в салонах будут просить не менее 3 945 700 рублей (при этом официальная цена будет другой — 3 899 000 рублей).