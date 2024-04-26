В России разрабатывают многоразовые ступени ракет-носителей

ТАСС/Сергей Савостьянов Специалисты Центра им. М.В. Хруничева предложили вариант многоразового использования частей модификации ракеты-носителя "Ангара-А5", сообщил в беседе с "Известиями" генеральный конструктор КБ "Салют" им.
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