Продолжение визуальной новеллы для взрослых Being a DIK выйдет 7 марта DrPinkCake, раз...

Продолжение визуальной новеллы для взрослых Being a DIK выйдет 7 мартаDrPinkCake, разработчик популярной визуальной новеллы для взрослых Being a DIK, анонсировал дату релиза 11 эпизода игры под названием Paradigm Shift (Смена парадигмы).
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