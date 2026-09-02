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Осень в стиле ретро: как выглядел золотой сезон на Алтае в прошлом столетии. Фото

Осень в стиле ретро: как выглядел золотой сезон на Алтае в прошлом столетии. Фото

Осень – время, когда природа меняет палитру с зеленой на желтую, оранжевую и багряную. Дни становятся короче, воздух – прохладнее, а пейзажи – ярче и контрастнее.

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