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За рулем

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Авторынок России чуть просел, но появились неожиданные лидеры

Авторынок России чуть просел, но появились неожиданные лидеры

По данным аналитического агентства «Автостат», за последний месяц лета дилеры реализовали 114,3 тысячи новых легковых машин.

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