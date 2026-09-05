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Мировое обозрение

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Путин заявил, что Трамп не оставляет попыток помочь урегулированию на Украине

Путин заявил, что Трамп не оставляет попыток помочь урегулированию на Украине

Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые прибыли в Москву 5 сентября.

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