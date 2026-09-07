В Липецкой области выявили 17 пьяных водителей за рейд в выходные

Инспекторы напоминают, что сообщение о пьяном водителе по телефонам 02 или 112 может спасти жизнь.В прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Липецкой области провели профилактические рейды, в ходе которых выявили 17 водителей, которые вели машины нетрезвыми или отказались от медосвидетельствования.
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