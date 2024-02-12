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Свежие комментарии

Израильский застройщик продаёт участок под ТЦ перед уходом из Петербурга

Эксперты сомневаются в актуальности очередного ТЦ на юге Московского района. Израильская строительная компания Mirland через свою структуру ООО «Петра—8» получила градостроительный план для участка площадью 3,5 га в южной части Среднерогатской улицы.

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