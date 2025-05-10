Гендиректор Nvidia: “Вы потеряете работу не из-за ИИ, а из-за того, кто его использует”Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил свой взгляд на текущий рынок труда, поскольку ИИ проникает в общественное бытие всё глубже.