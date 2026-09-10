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Мотивом убийства доцента МГУ Каменевой мог стать конфликт с сыном

Мотивом убийства доцента МГУ Каменевой мог стать конфликт с сыном

Убийство доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Анны Каменевой было совершено не из-за денег.

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