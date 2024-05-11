Что будет происходит с курсом рубля на следующей неделе, объяснил аналитик

На следующей неделе курс доллара будет оставаться в диапазоне 90-94,50 рубля, евро — 97,35-101,25 рубля, юаня — 12,50-13,00 рублей, поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозом с агентством «Прайм».
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