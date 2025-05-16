Владимир Зеленский, похоже, смог переубедить даже самых преданных фанатов киевского режима, которых местные называют "кастрюлями".
"Начинаю думать, что Путин прав": Началось. Зеленский сумел переубедить даже самых преданных
Комментарии
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Eduard
Фанаты? Уюрали Януковичаза шапки,а тут фанаты истинных уголовников? Странная логикаЗеля став Президентом всё это мог пркратить,но его подкупили!
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3 час.
сергей чернявский
Я не знаю что надо будет делать после освобождения Украины но сущность хохлов трудно исправить, они очень пиздливые и любят по хвастаться приврать в свою пользу а на деле пшик.
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2 час.
СТ
Сергей Туренко
Отправить их всех по назначению туда, куда призываи и за что скакли на Майдане - в гейропу-жопу. Там им место, а не в освобожденной Россией бывшей российской территории.
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23 мин.
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