"Начинаю думать, что Путин прав": Началось. Зеленский сумел переубедить даже самых преданных

Eduard Фанаты? Уюрали Януковичаза шапки,а тут фанаты истинных уголовников? Странная логикаЗеля став Президентом всё это мог пркратить,но его подкупили!

сергей чернявский Я не знаю что надо будет делать после освобождения Украины но сущность хохлов трудно исправить, они очень пиздливые и любят по хвастаться приврать в свою пользу а на деле пшик.