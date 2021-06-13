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Перри о контракте с «Монреалем»: «У меня долго ничего не было, но с теми, кто умеет ждать, иногда случается хорошее»

Форвард «Монреаля» Кори Перри вспомнил обстоятельства подписания контракта с клубом.  В конце декабря прошлого года он заключил с «Канадиенс» однолетнюю сделку на 750 тысяч долларов.

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