Перри о контракте с «Монреалем»: «У меня долго ничего не было, но с теми, кто умеет ждать, иногда случается хорошее»

Форвард «Монреаля» Кори Перри вспомнил обстоятельства подписания контракта с клубом. В конце декабря прошлого года он заключил с «Канадиенс» однолетнюю сделку на 750 тысяч долларов.
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