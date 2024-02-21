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Русская весна

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Россия начинает поставки нового товара в Китай

Россия начинает поставки нового товара в Китай

Россия в 2024 году начинает поставки свинины в Китай, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Очень долго мы к этому шли, но в прошлом году удалось договориться, и в этом году уже реальные поставки должны начаться», — сообщил министр, с которым во вторник встретился президент РФ Владимир Путин.

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