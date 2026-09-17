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Омск

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Омский общественник предложил создать региональный приют для бездомных животных

Он считает, что решить проблему безнадзорных животных в Омской области можно только через создание единого прозрачного приюта, который будет реально отрабатывать бюджетные средства.

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