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Светящиеся рога оленей и желтый пингвин: 8 вещей, о которых не каждый знает

Светящиеся рога оленей и желтый пингвин: 8 вещей, о которых не каждый знает

Сегодня благодаря интернету мы знаем о многом, что происходит вокруг и даже на другом конце Земли. Каждый день листаем ленту новостей в социальных сетях, читаем новости и просматриваем различные видео.

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